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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن تطبيق التسعير الجبرية على السكر.. فيديو

السكر
السكر

قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إنه الأيام الحالية هي نهاية موسم السكر، معقبا: "داخلين على موسم حصاد القصب في شهر يناير، والبنجر في شهر فبراير".

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وأضاف الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نسبة اكتفائنا الذاتي من السكر كانت وصلت إلى 77%"، لافتا: "نستورد ربع الاحتياجات من الخارج".

 

وأشار: "السكر المحلي بيخلص في نهاية الموسم، ويبدو أن حركة الدولار الشهر الماضي جعلت التجار يخشون زيادة الأسعار لذلك قاموا بتخزين كميات من السعر لرفع الأسعار، رغم أن السكر عالميا انخفض في الأيام الماضية".

وأوضح: "قوانين التجارة العالمية تقول إنه في أثناء الازمات يجوز للحكومات التدخل لحوكمة الأسعار وتسعير بعض السلع الاستراتيجية"، لافتا: "نحن في أزمة حاليا سواء الاستيراد لذلك من حق الحكومة أن تطبق التسعيرة الجبرية طالما أننا في وقت أزمات".
 

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