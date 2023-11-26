محافظ دمياط تتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم ، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية بالمركز استعدادًا لافتتاحه ..

حيث تابعت " المحافظ " خلال تفقدها للمركز كافة التجهيزات والانتهاء من ربطه بالمركز الرئيسى ، كما تابعت آلية العمل به للقيام بمهام التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات بما يحقق التكامل بين كافة الجهات المعنية فى إتخاذ القرار، و يساهم فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين ..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان إقامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات يأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ وفى إطار رؤية الدولة وخطتها نحو دعم خطط التنمية المستدامة و التحول الرقمى ، لافتة الى ان المحافظة حرصت على تخصيص مقر مخصص بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد وتجهيزه بوسائل تكنولوجية حديثة على أعلى مستوى تم ربطها بالمركز الرئيسى للشبكة ..