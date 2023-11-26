عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تفقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم ، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد،  وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية بالمركز استعدادًا لافتتاحه ..

حيث تابعت " المحافظ " خلال تفقدها للمركز كافة التجهيزات والانتهاء من ربطه بالمركز الرئيسى ، كما تابعت آلية العمل به للقيام بمهام التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات بما يحقق التكامل بين كافة الجهات المعنية فى إتخاذ القرار، و يساهم فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين ..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان إقامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات يأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ وفى إطار رؤية الدولة وخطتها نحو دعم خطط التنمية المستدامة و التحول الرقمى ، لافتة الى ان المحافظة حرصت على تخصيص  مقر مخصص بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد وتجهيزه بوسائل تكنولوجية حديثة على أعلى مستوى تم ربطها بالمركز الرئيسى للشبكة ..

دمياط أجهزة الدولة التعامل مع الأزمات التجهيزات النهائية التحول الرقمي الأزمات والطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

موضوعات متعلقة

وكيل الصحة بدمياط: ضرورة اتباع معايير الجودة والسلامة المهنية بالمستشفيات

اعتماد لجنة منظمة الصحة العالمية لوحدة طب أسرة السلام بدمياط

صحة دمياط تنظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

صحة دمياط تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بمدارس التمريض الثانوية

مؤتمر جماهيري بدمياط لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

الكشف الطبى بالمجان على 1216 مواطنا بدمياط

تحرير 899 محضرا تموينيا بدمياط

ترشيحاتنا

وزيرا التعليم والرياضة يشهدان ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية ويكرمان الفائزين

صدارة مؤقتة.. ريال مدريد يهزم قادش 3-0 في الدوري الإسباني

رئيس وزراء قطر يكشف عن شرط وحيد لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

اقتصادية النواب: أزمة السكر بسبب جشع واحتكار التجار.. ونرفض التسعيرة الجبرية

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة في غزة

50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا ورشدي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل رضا سليم ومحاضرة فنية.. كواليس مران الأهلي بعد الفوز على ميدياما

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ