الحوثيون: الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة لجميع السفن عدا إسرائيل

قال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المقالة من "أنصار الله"، حسين العزي، عبر تطبيق "إكس" ("تويتر" سابقاً): "بكل تأكيد صنعاء أكثر حرصا على سلامة الملاحة، والأكثر احتراما لمصالح العالم، وهذا أمر أثبتناه عمليا طوال الماضي".

وأضاف: "نذكر مرة أخرى بأن الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة ومأمونة لجميع السفن باستثناء فقط سفن الكيان الإسرائيلي حتى إنهاء عدوانه على الأطفال والمدنيين العزل في غزة المظلومة".

وجددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، التأكيد على استمرارها في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، في أول تعليق للجماعة على تقارير بتعرض سفينة إسرائيلية للاختطاف من قبل مسلحين قبالة العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن العملية، والتي تأتي بعد أيام من إعلان جماعة "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال مرورها في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.