محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق فعاليات مونديال حياة كريمة.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، دوري خماسي كرة القدم بقرى «حياة كريمة» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار "مونديال حياة كريمة" المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن دوري حياة كريمة بالمحافظة، ينطلق بين قرى المراكز الإدارية الأربعة "كفر الشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول" يشارك به 32 فريقاً و 256 لاعباً من سن 16 حتى 25 عاماً من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024.

وتابع، كما تعلن الصفحة الرسمية عن جدول مباريات اللقاءات ويتكون الفريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسي و اثنين احتياطيين ومدرب وتقسم الفرق إلى 4 مجموعات ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.