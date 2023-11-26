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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 تعديا على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية من الانكماش تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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أسفرت الحملة التي قادها اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 7 قراريط وسهمين، في قرى محلة أبو علي، العجوزين، أبو مندور، شباس الملح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق على استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى التصدي بكل حزم وحسم وفقاً للقانون للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

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