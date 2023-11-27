أخبار الفن| الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل طارق عبد العزيز.. وشعبة الإخراج تتحدى أشرف زكي

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

طرحت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية البوستر الدعائي الرسمي لمسرحية على بابا والذى يقوم ببطولتها الفنان محمد سعد

وظهر سعد على البوستر وهو يجسد شخصيته الشهيرة بوحة الصباح ويشاركه المسرحية كل من ويزو وسامي مغاوري وحسن عبد الفتاح وتبدأ عروض المسرحية من يوم 30 نوفمبر وحتي 4 من شهر ديسمبر.



حالة من الحزن الشديد سيطرت على صفحات التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد اثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.



وفور اعلان الخبر وتحولت صفحات موقع الفيس بوك وإنستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.



يحل الفنان أحمد فهمي ضيفا على الإعلامي أنس بوخاش فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه ABtalks والمذاع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



ويعتبر هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي عقب انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، ويطرح فهمي خلال الحلقة للعديد من الأسرار والكواليس على مستوى الفني والاجتماعي.

حرص الفنان خالد الصاوي على نعي رفيق مشواره وصديق رحلته الفنان الراحل طارق عبد العزيز والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء عمله.



وكتب خالد الصاوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس.



أصدرت شعبة الإخراج بيانا تضامنيا مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل بطن الحوت بعد تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل معه.



وأصدرت شعبة الإخراج البيان بعد تصريح الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح وتقديم شكوى ضده بعد استعانته بالتيك توكر مروان مشاكل فى الحلقة الأولى من المسلسل.

