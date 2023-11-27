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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمر الصقيع والجليد.. اليوم: البدر يزين السماء

صدى البلد

يرصد القمر البدر لشهر جمادى الأولى بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 بسماء الوطن العربي وسيزين السماء طوال الليل.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، القمر سيصل لحظة الاكتمال عندما سيكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 12:16 ظهراً بتوقيت مكة ( 09:16 صباحاً بتوقيت غرينتش).

بعد ذلك القمر سيشرق بعد غروب الشمس حسب التوقيت المحلي وسيلاحظ أثناء شروقه انه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى اعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

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بشكل عام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيأخذ القمر البدر مساراً عالياً عبر السماء حيث سيشرق من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماماً كما تفعل شمس الربيع ظاهرياً في شهر مايو.

أما في المناطق جنوب خط الاستواء فان القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

وسيسطع القمر البدر من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة  24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتماداً على الموقع الجغرافي.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا وهو وقت مناسب لتصويرها.

الأرض الاستواء

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