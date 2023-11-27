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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إيفلين متى: رفع كفاءة وتجديد طريق دمياط - عزبة البرج

اللواء كامل الوزير
اللواء كامل الوزير وزير النقل والنائبة ايفلين متى

أعلنت النائبة إيفلين متي ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط عن قبول اللواء كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات استلام طريق دمياط - عزبة البرج من محافظة دمياط ، وذلك لرفع كفاءته وتجديده علي نفقة وزارة النقل والمواصلات في العام 2024/2025.

وقالت متى فى بيان صحفى لها أنها طالبت فى وقت سابق اللواء كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات بضرورة رصف وتهيئة طريق عزبة البرج الواصل بين دمياط و مدينة عزبة البرج ، مشيرة إلى إنه من أسوء الطرق على الإطلاق لما فيه من انحدارات و تآكل من الناحيتين ويشمل الطريق على أكثر من 7 قرى بهم عدد كبير من السكان.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى أن الطريق يتفرع منه طرق المزارع السمكية والملاحات ويصل فى النهاية لمدينة عزبة البرج التى تشمل ثلثى أسطول الصيد المصرى دون ميناء.

واختتمت: اتقدم بالشكر للواء كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات لسرعة إستجابته لمطلبها بشأن رفع كفاءة وتجديد طريق دمياط – عزبة البرج على نفقة وزارة النقل والمواصلات في العام 2024/2025.

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وزير النقل والمواصلات اللواء كامل الوزير وزارة النقل والمواصلات النائبة إيفلين متى طريق دمياط - عزبة البرج

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