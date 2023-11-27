استشهاد 5 من قيادات منفذي طوفان الأقصى.. بيان عاجل من جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسار العمل من أجل الإفراج عن الرهائن مستمر.

وأكد دانيال هجاري اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية في غزة ستعود بعد انتهاء الإفراج عن المحتجزين.

وأضاف هجاري: “مستعدون لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل الإفراج عن 10 محتجزين”.

وتابع أن 184 إسرائيليا وأجنبيا لا يزالون محتجزين لدى حماس، مؤكدا أن الاحتلال سيواصل الضغط على حماس لإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن 226 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة يوم أمس.

وألمح دانيال هاجاري ، إلى أن جيش الاحتلال قتل 5 من القيادات الرئيسية لحماس الذين خططوا لهجوم 7 أكتوبر.