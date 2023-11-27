موعد طرح فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية

أعلنت شركة فيسكر الأمريكية عن إصدارها الجديد فيكسر Pear الكهربائية ، وتنتمي Pear الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري ، وذلك بفض ما تمتلكه من مميزات متطورة .
- مواصفات فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية :
تأتي سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية بطول 4.5 متر ، وتمتلك 6 مقاعد، ويمكن سيارة Pear الكروس أوفر أن تصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7 ثواني .
يمكن لسيارة فيكسر Pear أوفر الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 560 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .
زودت سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية الجديدة بـ سقف زجاجي يحتوي علي خلايا شمسية، وبها مقاعد يمكن ضبطها كهربائياً، وشاشة مقاس 17 بوصة .
الجدير بالذكر إن سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية من المقرر أن في الأسواق في عام 2025.