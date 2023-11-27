موعد طرح فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية

أعلنت شركة فيسكر الأمريكية عن إصدارها الجديد فيكسر Pear الكهربائية ، وتنتمي Pear الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري ، وذلك بفض ما تمتلكه من مميزات متطورة .

سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

- مواصفات فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية :

مقصورة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

تأتي سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية بطول 4.5 متر ، وتمتلك 6 مقاعد، ويمكن سيارة Pear الكروس أوفر أن تصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7 ثواني .

فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

يمكن لسيارة فيكسر Pear أوفر الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 560 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

زودت سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية الجديدة بـ سقف زجاجي يحتوي علي خلايا شمسية، وبها مقاعد يمكن ضبطها كهربائياً، وشاشة مقاس 17 بوصة .

سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

الجدير بالذكر إن سيارة فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية من المقرر أن في الأسواق في عام 2025.