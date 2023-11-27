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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصحاب حتى في الموت| كيف تنبأ عامر منيب بوفاة طارق عبد العزيز.. “كيمو وانتيمو” للنهاية

الفنانان الراحلان
الفنانان الراحلان عامر منيب و طارق عبد العزيز

كيمو وانتيمو.. تسببت وفاة الفنان طارق عبد العزيز في حزن كبير داخل الوسط الفني ولكافة جمهوره، وذلك عقب وفاته أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "بقينا اتنين" مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف.

وصادف يوم وفاة الفنان طارق عبد العزيز، نفس يوم وفاة الفنان عامر منيب، وهو يوم 26 نوفمبر عام 2011، وكان الفنان الراحل عامر منيب من أحد الأصدقاء المقربين للفنان طارق عبد العزيز، وجمعهما سويًا أحد أشهر الأعمال الفنية.

كيمو وانتيمو

واجتمع الفنان طارق عبد العزيز والفنان عامر منيب في أحد أشهر الأفلام السينمائية سويًا وهو فيلم "كيمو وانتيمو" عام 2004، وهو فيلم من بطولة الفنانة مي عز الدين وإيناس النجار ووحيد سيف ومصطفى هريدي.

وقدم الفنان طارق عبد العزيز، دور الصديق المقرب للفنان عامر منيب "كيمو وانتيمو"، وخاضا سويًا بعض الظروف الصعبة وكان دائمًا يقف بجانب صديقه "كيمو" رغم كافة الظروف.

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