أخبارالتكنولوجيا.. أحدث Smart Watch من شاومي.. هل لو عملت سكرين شوت لحد على فيسبوك هيعرف؟؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ستطلق شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة في 29 نوفمبر المقبل سلسلة Redmi K70، وستكشف الشركة أيضًا عن مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك أجهزة اللابتوب Redmi Book وثلاجة وإيربودز وساعة ذكية.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث Techarc، يشهد سوق الهواتف الذكية الهندي الذي يعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم تحولًا كبيرًا، حيث يفضل الشباب بشكل متزايد Lava و OnePlus على العلامات التجارية الأكثر رسوخًا مثل Redmi و Realme.

انتشر خبر تخلي شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة عن دعم تطبيقات أندرويد على أجهزة HarmonyOS الخاصة بها بدءًا من العام المقبل، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مطوري البرامج الذين يمكنهم تطوير تطبيقات تعمل بشكل أصلي على HarmonyOS في البلاد.

هل يرسل Messenger تنبيهًا عند قيام شخص ما بأخذ لقطة شاشة؟

لا يقوم Facebook Messenger بإخطار الطرف الآخر (أو الأطراف) عند قيامك بأخذ لقطة شاشة أو إجراء تسجيل للشاشة لمحادثة ومع ذلك، سيعلم التطبيق المستخدم إذا قمت بلقطة شاشة لـ "محادثة سرية".

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في عام 2023، من الصعب معرفة أيها هو الأفضل. فيما يلي نظرة على أفضل موبايلات أندرويد التي تم إصدارها حتى الآن في هذا العام: