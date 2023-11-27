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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبارالتكنولوجيا.. أحدث Smart Watch من شاومي.. هل لو عملت سكرين شوت لحد على فيسبوك هيعرف؟؟

أخبارالتكنولوجيا..
أخبارالتكنولوجيا.. أحدث Smart Watch من شاومي..هل لو عملت سكر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

توأم Apple Watch.. أحدث Smart Watch من شاومي

 

ستطلق شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة في 29 نوفمبر المقبل سلسلة Redmi K70، وستكشف الشركة أيضًا عن مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك أجهزة اللابتوب Redmi Book وثلاجة وإيربودز وساعة ذكية.

 

أفضل هواتف للشباب تحت 25 سنة.. سعر رخيص وإمكانيات عالية جدا

 

وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث Techarc، يشهد سوق الهواتف الذكية الهندي الذي يعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم تحولًا كبيرًا، حيث يفضل الشباب بشكل متزايد Lava و OnePlus على العلامات التجارية الأكثر رسوخًا مثل Redmi و Realme.

 

وظائف كثيرة مطلوبة في هواوي.. تفاصيل

 

انتشر خبر تخلي شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة عن دعم تطبيقات أندرويد على أجهزة HarmonyOS الخاصة بها بدءًا من العام المقبل، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مطوري البرامج الذين يمكنهم تطوير تطبيقات تعمل بشكل أصلي على HarmonyOS في البلاد.

 

هل لو عملت سكرين شوت لحد على فيسبوك هيعرف.. اعرف الحقيقة

 

هل يرسل Messenger تنبيهًا عند قيام شخص ما بأخذ لقطة شاشة؟

 

 لا يقوم Facebook Messenger بإخطار الطرف الآخر (أو الأطراف) عند قيامك بأخذ لقطة شاشة أو إجراء تسجيل للشاشة لمحادثة ومع ذلك، سيعلم التطبيق المستخدم إذا قمت بلقطة شاشة لـ "محادثة سرية".

 

أفضل موبايلات أندرويد في 2023.. جميع الأسعار هتناسب إمكانياتك

 

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في عام 2023، من الصعب معرفة أيها هو الأفضل. فيما يلي نظرة على أفضل موبايلات أندرويد التي تم إصدارها حتى الآن في هذا العام:

 

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