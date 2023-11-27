عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي يستقبل رئيسة دولة المجر في مجلس النواب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة دولة المجر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر، وذلك في مقر مجلس النواب.

في بداية اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالسيدة رئيسة المجر في مقر مجلس النواب في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، وتابع بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، مشدداً على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما. 


كما أشار رئيس مجلس النواب إلى المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك على المستوى الدولي، مشيداً كذلك بالعلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة، وكذا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، داعياً الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد. 


وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، رحب  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالهُدنة الحالية، داعياً إلى استكمالها، مُشدداً على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

من جانبها، أكدت كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر على عمق ومتانة العلاقات المجرية المصرية وما تمثله مصر من دولة شريكة ذات ثقل وأهمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مُشيدةَ بما شهدته مصر من استقرار وتنمية خلال السنوات الماضية، ومؤكدةً على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 


كما ثمنت رئيسة دولة المجر الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذا دور مصر المحوري في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، حيث أكدت على تطابق الرؤية المجرية مع الرؤية المصرية من خلال ضرورة حل الدولتين كأساس لاستقرار المنطقة والسلام في الشرق الأوسط.

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة دولة المجر
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة دولة المجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

ريال مدريد يدخل في صراع أوروبي للفوز بموهبة ميلان

هل تقرر تغيير موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس؟|التعليم تكشف الحقيقة

لافروف: الصراع الحالي في غزة أصبح قوة موحدة للعالم العربي الإسلامي

طريقة الشراء من أول ماكينة ATM لبيع السبائك الذهبية.. مستشار التموين يوضح

مرشحو الانتخابات الرئاسية 2024 يواصلون الدعاية قبل ساعات من بدء الصمت بالخارج

اقتصاد إسرائيل ينهار| شركة كبرى تغلق 40 من متاجرها.. والركود سيد الموقف في مجال العقارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

تضر بالبشر والاتصالات.. عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ