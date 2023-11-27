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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| شراكة جديدة بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الفرنسية

الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران ومجموعة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم اليوم عن شراكة جديدة بين برامج الولاء الخاصة بهما عقب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في سبتمبر 2023.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فأنه كجزء من هذه الشراكة الجديدة، سيتمكن الآن أعضاء برنامج الولاء “فلاينج بلو” والخطوط الجوية الفرنسية وكيه إل إم إضافة إلى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، من كسب واستبدال الأميال لبرنامجي الولاء عند السفر إلى أي وجهة على شبكة وجهات كل من الخطوط الجوية الفرنسية أو كيه إل إم أو الاتحاد للطيران. وسيتم الإعلان عن المزايا المتبادلة لأعضاء النخبة قريبًا.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم في وقت سابق من هذا العام، أصبح بإمكان عملاء الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم والاتحاد للطيران للسفر إلى الوجهات التي تشغل إليها كل من الشركتين.

وتم تفعيل الشراكة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2023، بعد أن قامت الخطوط الجوية الفرنسية برحلتها الافتتاحية من باريس شارل ديغول إلى مطار أبوظبي الدولي، يوم الأحد 29 أكتوبر.

وتسيّر الخطوط الجوية الفرنسية حالياً رحلات يومية بين باريس – شارل ديغول ومطار أبوظبي الدولي، في حين تسيّر الاتحاد للطيران حالياً رحلات يومية إلى كل من باريس – شارل ديغول وأمستردام شيفول من مطار أبوظبي الدولي.

وقال أنجوس كلارك، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم: "يسعدني جدًا مواصلة تطوير شراكتنا مع الاتحاد للطيران. ويتوسع هذا التعاون الذي دام 11 عامًا الآن بشكل أكبر، حيث نهدف إلى استكشاف الفرص في مجال برامج الولاء، بالإضافة إلى تعزيز شبكة خطوطنا لصالح عملائنا من جميع أنحاء العالم.

وأضاف كلارك أن جاذبية أبوظبي كوجهة سفر ومركز لرحلات الربط، مدعومة بعمليات الاتحاد للطيران التي تغطي جنوب وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أستراليا، تُغني هذه الشراكة بشكل كبير. وتمثل هذه الشراكة التزامنا المشترك بتوفير تجارب سفر سلسة ومتميزة لقاعدة عملائنا العالمية المشتركة وأعضاء Flying Blue المخلصين البالغ عددهم 20 مليونًا."

الاتحاد للطيران الخطوط الجوية الفرنسية كيه إل إم مذكرة التفاهم ا الشراكة الجديدة

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