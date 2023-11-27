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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التعلم الهجين في التربية لتنمية الوعي لدى الطلاب.. رسالة دكتوراه بالعريش

مناقشة رسالة دكتوراة
مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة العريش

شهد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ،  مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث، أمير السيد محسوب مصطفى، والتي جاءت بعنوان "برنامج مقترح قائم على التعلم الهجين في التربية الوقائية الاسلامية لتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع لدى طلاب كلية التربية"، ويأتي ذلك في ضوء تحفيز العاملين بالجهاز الإداري لتطوير وتنمية قدراتهم أكاديميًا وإداريا وحرصه على حضور مناقشات العاملين الإداريين بالجامعة .

الدراسات الإسلامية:

وتكونت لجنة المناقشة من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أستاذ العلوم العسكرية اكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ شمال سيناء، والدكتور مصطفى رجب سالم، أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الاسلامية، كلية التربية، جامعة العريش، والدكتور عباس عبد اللاه عباس شومان، أستاذ الدراسات الاسلامية جامعة الأزهر،  ووكيل شيخ الأزهر سابقًا، وعضو مجمع البحوث، ورئيس لجان الفتوى بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد مختار المرادني، أستاذ تكنولوجيا التعليم.

وأثنت لجنه المناقشة والحكم على موضوع البحث ومستوى الباحث والذي يوضح المستوى الراقي للبحث العلمي بالجامعة.

وأعرب الدكتور حسن الدمرداش، عن سعادته بحضور مناقشة الرسائل العلمية، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات الممكنة للباحثين، لرسم صورة مشرفة تليق بجامعة العريش.، يأتي ذلك في إطار دعم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، لجميع المتميزين من منسوبي جامعة العريش.

 

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