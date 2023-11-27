جامعة حلوان تكشف تفاصيل خدمة التأمين الصحي الشامل للعاملين

تعمل إدارات جامعة حلوان جاهدة لتخفيف الأعباء عن العاملين وأعضاء هيئة التدريس بها وتطوير منظومة الخدمات الخاصة بهم حرصا منها على راحتهم، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين، ويتم ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان .

وتعاقدت جامعة حلوان مع إحدى شركات التأمين من أجل توفير الرعاية الطبية للعاملين أسوة بأعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، ويأتى ذلك فى ظل رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لجميع منتسبي الجامعة من العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على الاهتمام بالرعاية الصحية للعاملين بالجامعة وكافة منتسبيها، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو أكبر من الكفاءة مع تزايد عدد الخدمات الطبية المقدمة ضمن المنظومة، حتى يتمكن جميع منتسبي الجامعة من الاستفادة منها، وتسعى الجامعة لتوفير الرعاية الصحية لكافة منتسبي الجامعة.

بهدف تقديم رعاية صحية للعاملين بالجامعة أسوة بأعضاء هيئة التدريس بجودة متميزة، من خلال التزام شركة التأمين بالعلاج الطبي المتفق عليه في حالة مرض أو إصابة المؤمن عليه بمرض أو إصابة مغطاة تأمينيًا.

كذلك يتم التغطية الطبية الكاملة للعاملين بالجامعة في حالة إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرف العمليات ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والعلاج بالليزر والمناظير التشخصية والجراحية وغيرها من المميزات الطبية.

و قد شارك فريق إيناكتس جامعة حلوان، في التدريب الثانوي لإيناكتس 2024 الذي أقيمت فعالياته بالجامعة البريطانية، بهدف تدريب الطلاب على توليد أفكار ومشاريع ناجحة بمناهج وأساليب ومهارات مكتسبة من خبرات سابقة وتجهيزهم للمنافسة في مسابقة إيناكتس 2024.

جاءت مشاركة فريق جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتم خلال التدريب عرض المشاريع الناجحة السابقة واستعراض الخبرات والتجارب الميدانية.

من جانبه ، أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الطلاب المبتكرين وتعمل على تشجيعهم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، حيث حصد فريق الجامعة مراكز متقدمة هذا العام، كما أن مشاركة الطلاب في إيناكتس تسهم فى تعزيز مهاراتهم وخبراتهم وتفتح آفاقاً جديدة أمامهم لتطوير مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية.

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، ومحمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى.

كما قد شارك وفد جامعة حلوان المتأهل لمسابقة "عباقرة الجامعات" في المؤتمر الصحفي لإطلاق الموسم السادس للبرنامج، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الروائي عصام يوسف، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتمت إجراء قرعة المباريات كالتالى المجموعة الاولى " القاهرة - بنها _ النيل _ قناة السويس" والمجموعة الثانية " اسيوط - المنصورة- حلوان - دمياط" والمجموعة الثالثة " طنطا - مصر التكنولوجية - حورس - السويس" والمجموعة الرابعة" الاسكندرية - كفر الشيخ - عين شمس _سوهاج".

وجاءت مشاركة الوفد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والجامعية.

وأكد الدكتور قنديل، أن الجامعة تسعى لاكتشاف المواهب ودعمها في مختلف المجالات، ما يسهم في رفع القدرات الثقافية والعلمية للشباب، إلى جانب تشجيعهم على القراءة والإطلاع، تأكيدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة، والاهتمام بالعباقرة.

وأشرف على المشاركة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الاستاذة اميرة نبيل مدير ادارة الاتحادات، والدكتورة رحمة فوزي المشرفة على الفريق.