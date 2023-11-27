جامعة حلوان تكشف تفاصيل انشاء المجمع الطبي المتكامل

تتابع جامعة حلوان أعمال انشاء المجمع الطبي بالجامعة تحت رعاية و اشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات ووزير النقل والمواصلات الأسبق .

و كشفت ادارة جامعة حلوان انه من المقرر أن يشمل مشروع انشاء مجمع طبي متكامل داخل جامعة حلوان مستشفى جامعي تعليمي ، مستشفي اقتصادي و مستشفي للطلبة يخدم العاملين و طلاب الجامعة و يعمل علي خدمة كافة سكان القاهرة الكبري .

و كشفت جامعة حلوان ان اهداف انشاء المجمع الطبي تشمل الاتي :

توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوي الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري.

يوفر المجمع الطبي الجديد بجامعة حلوان إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

يتميز بسهولة فصلة واتصاله أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعي، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة

تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

يسهم المشروع يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة لتأهيل كوادر طبية في المجال الصحي وسد الاحتياجات في هذا القطاع الهام لخدمة شريحة واسعة من المواطنين.

يقدم المشروع خدمات علاجية والتعليم والتدريب وكذلك خدمة البحث العلمي.

و ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ويبينار عن اتفاقية النشر الحر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر شبرنجر نيتشر.

تقام فعاليات الويبينار تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويهدف الويبينار إلى تعزيز قدرات الباحثين وتمكينهم من الأدوات والمهارات اللازمة لدعم مسيرتهم المهنية.

وسيقدم الويبينار كل من لين سمارة، مديرة تطوير الحسابات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شبرنجر نيتشر، وسارة زغلول، مديرة الحسابات بمصر

وتنطلق فعاليات الويبينارفي تمام الساعة السابعة غدا السبت، وللتسجيل يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3305552401745026910

وسيتم إرسال رابط الانضمام إلى الويبينار بعد التسجيل.

كما شارك فريق إيناكتس جامعة حلوان، في التدريب الثانوي لإيناكتس 2024 الذي أقيمت فعالياته بالجامعة البريطانية، بهدف تدريب الطلاب على توليد أفكار ومشاريع ناجحة بمناهج وأساليب ومهارات مكتسبة من خبرات سابقة وتجهيزهم للمنافسة في مسابقة إيناكتس 2024.

جاءت مشاركة فريق جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتم خلال التدريب عرض المشاريع الناجحة السابقة واستعراض الخبرات والتجارب الميدانية.

من جانبه ، أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الطلاب المبتكرين وتعمل على تشجيعهم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، حيث حصد فريق الجامعة مراكز متقدمة هذا العام، كما أن مشاركة الطلاب في إيناكتس تسهم فى تعزيز مهاراتهم وخبراتهم وتفتح آفاقاً جديدة أمامهم لتطوير مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية.

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، ومحمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى.