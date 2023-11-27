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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو بالشيوخ: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية رسالة لدعم الاستقرار والأمن بمصر

ندوة بشباب ورياضة
ندوة بشباب ورياضة الإسكندرية

قال النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، إننا نمر حالياً بمرحلة حساسة وشديدة الخطورة في عمر بلدنا الحبيب، مشددا على أهمية وضرورة المشاركة الإيجابية وخاصة بين الشباب باعتبارهم مستقبل هذا الوطن، في الانتخابات القادمة لما له من نفع على الدولة المصرية أمام العالم، لنثبت أننا نقف صفا واحداً، ويداً بيد في مواجهة كل الصعوبات والتحديات الراهنة للنهوض بمصر والوطن من أجل دعم الاستقرار والأمن.

شباب ورياضة الإسكندرية تطلق سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، بعنوان "انزل شارك.. صوتك فارق" للعاملين بديوان المديرية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وحاضر فيها النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب والنائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ والشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وأكد زكريا أهمية تلك الندوات في تنشئة جيل جديد شاب واع قادر على استيعاب المتغيرات من حوله، والمشاركة في هذا الاستحقاق تضمن أن يكون المواطن شريكا أساسيا في العملية الديموقراطية في مصر.

وأعرب عن أمنيته بمشاركة فاعلة من الشباب لأنهم قادة المستقبل وأنه لا استقرار لهذا الوطن بدون استيعاب شبابه وهو دور أصيل لمديرية الشباب والرياضة وتقوم به على أكمل وجه برئاسة الدكتورة صفاء الشريف إحدى القامات الوطنية المهمة في الإسكندرية.

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية التحالف الوطني الدكتورة صفاء الشريف الشباب والرياضة النائب إيهاب زكريا المشاركة الإيجابية

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