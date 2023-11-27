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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

طارق عبدالعزيز
طارق عبدالعزيز

 سادت حالة من الحزن بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز حيث كان يتمتع بسمعة طيبة بين الوسط الفني وجمهور السوشيال ميديا

وأعلن المقربين أن سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز كان  مشكلة في القلب أدت إلى تدهور حالته الصحية الإصابة ب ازمة قلبية حادة أدت للوفاة

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وعانى الفنان طارق عبدالعزيز خلال السنوات الماضية من مشكله في القلب أدت لخضوعه الى عمليه القسطرة مرتين ولكنه تعافى منها وعاد إلى لعمله

وأثناء تصوير الفنان طارق عبدالعزيز أحد الأعمال الفنية اليوم فوجئ زملائه بتعرضه لأزمة قلبية حادة وتم نقله للمستشفى لاسعافه ولكن كانت نهاية حياته اليوم

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم طرق الوقاية من أمراض القلب المتسببة في وفاة الفنان طارق عبدالعزيز 

 1 الابتعاد عن التدخين وأحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل القلب هو التوقف عن التدخين أو استخدام تبغ بدون دخان. حتى لو لم تكن مدخنًا، فاحرص على تجنب التدخين السلبي.

حيث يمكن أن تلحق المواد الكيميائية الموجودة في التبغ الضرر بالقلب والأوعية الدموية ويُقلِل دخان السجائر من الأكسجين الموجود في الدم، مما يرفع ضغط الدم وسرعة القلب؛ إذ يضطر القلب إلى العمل بشكل أقوى لضخ كمية كافية من الأكسجين للجسم والدماغ.


2. تحرَّك: فليكن هدفك هو ممارسة النشاط لمدة 30 إلى 60 دقيقة على الأقل يوميًّا
يمكن أن تقلل الأنشطة البدنية اليومية المنتظمة من خطر الإصابة بأمراض القلب كما تساعد الأنشطة البدنية في التحكم في الوزن كما تقلل من احتمالات الإصابة بحالات مرَضية أخرى قد تسبب إجهادًا للقلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة


3. اتبع نظام غذائي مفيد لصحة القلب
يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في حماية القلب وتحسين ضغط الدم ومعدل الكوليسترول والحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. تشمل خطة النمط الغذائي الصحي المفيد لصحة القلب ما يلي:


4. الحفاظ على وزن صحي
مع زيادة الوزن -خاصة حول الخصر- يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب. ويمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى حالات مَرَضية تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.


5 النوم الجيد يحتاج معظم البالغين سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة أما الأطفال فهم بحاجة إلى المزيد ولذا احرص على نيل ما يكفيك من الراحة.

6. التعامُل مع التوتر
قد يكون للتوتر المستمر دور في ارتفاع ضغط الدم وغيره من عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب و يواجه بعض الأشخاص التوتر بطرق غير صحية، مثل الإفراط في تناول الطعام أو شرب الكحول أو التدخين و لذا يمكنك تعزيز صحتك من خلال إيجاد طرق أخرى للتغلب على التوتر.


7. إجراء اختبارات مسحية على الصحة بانتظام
يمكن لارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول أن يؤديا إلى تضرر القلب والأوعية الدموية ولكن إذا لم تخضع لفحوصات لهذه الحالات المرَضية، فمن المرجح ألا تعرف ما إذا كنت مصابًا بها أم لا

 

8. اتخاذ خطوات للوقاية من العدوى
قد تؤدي حالات معينة من العدوى إلى مشكلات في القلب وعلى سبيل المثال، قد تشكل أمراض اللثة عوامل خطورة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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