عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين بيت العائلة بالإسكندرية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرض عين على كل مصري

الشيخ إبراهيم الجمل
الشيخ إبراهيم الجمل

أكد الشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، إن نزول المواطنين ومشاركتهم في الانتخابات واجب وفرض عين على مصري من أجل صالح هذا البلد الحبيب مصر.

 

جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، بعنوان "انزل شارك.. صوتك فارق" للعاملين بديوان المديرية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وحاضر فيها النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب والنائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ والشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

شباب ورياضة الإسكندرية تطلق سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عضو بالشيوخ: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية رسالة لدعم الاستقرار والأمن بمصر

وتحدث الشيخ إبراهيم الجمل حول مفهوم الدولة وأهمية مساندتها في جميع الاستحقاقات لما لذلك من دور وطني يعزز من انتماء المواطنين لبلدهم وعكس صورة إيجابية حول الوعي السياسي لدى جموع المصريين أمام دول العالم أجمع، لأن مصر دولة محورية لها دور قيادي وريادي في محيطها الإقليمي والدولي، وتحيط بها المخاطر شرقًا وغربًا وجنوبًا.

 

وقال "الجمل" ندرك قيمة مصر ونشعر بعظمتها في ظل الأمن والأمان الموجود داخل الدولة المصرية، ولذلك لابد من مساندة الدولة بالمشاركة بإيجابية منقطعة النظير في الانتخابات المقبلة.

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية الشباب والرياضة الدولة المصرية الوعي السياسي إيهاب زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

ترشيحاتنا

زيادة 5%.. قرارات جديدة بشأن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية| خريطة أسعار العقارات

حماس تعلن استعدادها لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة أطول

لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.. السفير المصري في ويندهوك يلتقي رئيس ناميبيا

محافظ الإسكندرية يستجيب لعلاج شاب بعد عرض حالته بـ"صالة التحرير"

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ