أمين بيت العائلة بالإسكندرية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرض عين على كل مصري

أكد الشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، إن نزول المواطنين ومشاركتهم في الانتخابات واجب وفرض عين على مصري من أجل صالح هذا البلد الحبيب مصر.

جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، بعنوان "انزل شارك.. صوتك فارق" للعاملين بديوان المديرية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وحاضر فيها النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب والنائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ والشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وتحدث الشيخ إبراهيم الجمل حول مفهوم الدولة وأهمية مساندتها في جميع الاستحقاقات لما لذلك من دور وطني يعزز من انتماء المواطنين لبلدهم وعكس صورة إيجابية حول الوعي السياسي لدى جموع المصريين أمام دول العالم أجمع، لأن مصر دولة محورية لها دور قيادي وريادي في محيطها الإقليمي والدولي، وتحيط بها المخاطر شرقًا وغربًا وجنوبًا.

وقال "الجمل" ندرك قيمة مصر ونشعر بعظمتها في ظل الأمن والأمان الموجود داخل الدولة المصرية، ولذلك لابد من مساندة الدولة بالمشاركة بإيجابية منقطعة النظير في الانتخابات المقبلة.