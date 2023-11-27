هددت حياتهم.. شاهد ماذا حدث لركاب طائرة روسية بسبب المطبات الهوائية

انتشر مقطع فيديو مروع يرصد لحظات اهتزاز طائرة روسية تابعة لشركة إيروفلوت بشكل لا يمكن السيطرة عليه بعد تعرضها لمطبات هوائية بينما كانت تحلق فوق جبال الأورال الشمالية.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الاثنين، صراخ ركاب الطائرة وإمساكهم في المقاعد بينما كانت الطائرة تتأرجح خلال رحلة فوق طريق بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي متجهة إلى موسكو.

وفي مقطع الفيديو، بدأت الطائرة تهتز فجأة، وأصيب خلال الاهتزاز امرأة كانت في طريقها إلى المرحاض بإصابة في رأسها أثناء محاولتها العودة إلى مقعدها.

وقالت راكبة تدعى ليوبوف، لصحيفة “إزفستيا" الروسية، إن طاقم الطائرة حذر الناس من الاضطراب، لكن لم يتوقع أحد أن يكون بهذه القوة.

تفاصيل

وأشارت الراكبة إلى أنه طُلب من الركاب في البداية ربط أحزمة الأمان والبقاء جالسين، ثم طُلب منهم الاستلقاء على الأرض، منبهةً: “شعرنا وكأننا نسقط، وبدأ كل شيء بشكل غير متوقع - كان هناك اضطراب قوي، وكانت المرأة المصابة في المرحاض في تلك اللحظة تحاول الوصول إلى مكانها”.

وبدأ الطاقم بالبحث عن الأطباء على متن الطائرة، ولحسن الحظ كان من بين الركاب وزير الصحة في إقليم كامتشاتكا، ألكسندر جاشكوف، الذي قدم الإسعافات الأولية للمرأة وقام بتضميدها.



تحدث الركاب بقلق فيما بينهم عندما بدأت الطائرة تهتز، كما شوهد بعض المقاطع وهم يمسكون بالمقاعد وسط مشاهد ذعر.

وعندما هبطت الطائرة في موسكو، تم نقل الضحية أولاً وتم تسليمه إلى الأطباء لفحصه بمزيد من التفصيل.

حادثة مشابهة

وفي الأسبوع الماضي، أصيب أفراد طاقم مقصورة بونزا بعد أن تعرضت طائرتهم لاضطرابات جوية أثناء رحلة إقليمية في كوينزلاند في أستراليا.

كانت الرحلة AB 626 مسافرة من روكهامبتون متجهة إلى صن شاين كوست عندما تعرضت الطائرة لمطبات جوية شديدة وغير متوقعة.

وهبطت الطائرة بسلام في وجهتها دون وقوع أي حادث آخر.

ولم تكشف شركة الطيران عن عدد أفراد طاقم الطائرة المصابين ومدى إصاباتهم.