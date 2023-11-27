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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"تداول السعودية" تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة .. اليوم

صدى البلد

تبدأ "تداول السعودية" اليوم الاثنين، إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة، لتكون ثالث منتجات المشتقات المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وفق العربية بيزنس.

وستكون عقود الخيارات للأسهم المفردة متاحة للتداول، في خطوة تمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم الاستثمارية بشكل فعال. وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) مهمة مقاصة وتسوية عقود الخيارات للأسهم المفردة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتعتبر عقود الخيارات للأسهم المفردة عقوداً موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها. وقد تم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، والتي تشمل أصولها الأساسية 4 شركات هي أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، إس تي سي، وسابك.

تعمل تداول السعودية على توسيع محفظتها من عقود الخيارات للأسهم المفردة، بحيث تغطي المزيد من الشركات في المستقبل.

وتعتزم تداول السعودية إطلاق عقود خيارات أميركية تتم تسويتها بشكل فعلي، وهي نوع من العقود المالية التي تتطلب تسليم الأسهم الأساسية بشكل فعلي في أي وقت قبل انتهاء صلاحيتها.

وفي بيان سابق، قال المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية" محمد الرميح: "يؤكد إطلاق ثالث منتجات سوق المشتقات المالية على الجهود المستمرة التي تبذلها تداول السعودية لتوفير فرص ومنتجات استثمارية متنوعة تمكن المستثمرين من إدارة المخاطر الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة، وستسهم في تعزيز السيولة في السوق. وسنواصل العمل على طرح منتجات وخدمات جديدة في السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

يذكر أن تداول السعودية أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020، وطرحت حتى الآن ثلاثة منتجات فيها، بما في ذلك العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30)، والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، وحالياً عقود الخيارات للأسهم المفردة.

من جانبه، أكد رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية، ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية Business"، على أهمية توسيع القاعدة لتداول عقود الخيارات وإضافة المزيد من الأسهم، الأمر الذي سيجذب المستثمرين الأجانب والذين يتعاملون مع هذه الأدوات كأدوات تحوط.

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