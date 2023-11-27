ضياء رشوان: يوجد ثلاث فئات مختلفة من الأسرى والرهائن

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن يجب الانتباه إلى أن مثل تلك الهدن والظروف شديدة التعقيد من الطبيعي أن تشهد عقبات، ومن الطبيعي أن يحاول الوسطاء وخاصة إن كانوا شركاء للفلسطينيين مثل مصر وقطر على فك العقبات، ومن المتوقع في اليومين المقبلين في الهدنة المقرر مدهما أن يكون هناك بعض العقبات، ولكن المهم الانتهاء من العقبات، وهو ما حدث خلال الأيام الـ 4 الأولى.

ضياء رشوان يتحدث عن الهدنة

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إن سي"، أنالمهم أن يمر اليومان القادمين بشكل هادئ وأن تمتد الهدن لأيام أكبر، وهو ما وعدت به حماس أنها تبحث لدى الفصائل والجهات عن النساء والأطفال على أن تستمر الهدنة بنفس الشروط التي تم وضعها، بوقف الطيران ودخول المساعدات بكل أنواعها وما إلى ذلك، حتى تنتهي تلك المرحلة.

وأوضح، أنه يوجد ثلاث فئات من المحتجزين وهم النساء والأطفال وهو ما يجب الانتهاء منه أولا، ومن ثم المدنيين من غير النساء والأطفال، ومن ثم الجنود، وكل فئة لها شروطها وظروفها، ولكن ما هو مهتم به الآن هو الوسطاء والأطراف المختلفة من المقاومة، وبعد انتهاء تلك المرحلة قد يكون هناك حديث عن الفئات الأخرى.