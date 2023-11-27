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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية: البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة في غزة

صدى البلد

كشف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال حواره عبر زوم ببرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر آمين، إن الهدنة ستعمل على مزيد من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين.

الدولة المصرية تبذل مجهود لسريان الهدنة

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي إلي وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بمجهودات كبيرة لسريان الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في القطاع.

سامويل وربيرج وزارة الخارجية الأمريكية البيت الأبيض الهدنة لجيش الإسرائيلي حماس غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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