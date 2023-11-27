وزير الاتصالات السابق: أهم بنية أساسية تشغل متخذ القرار قواعد البيانات

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن أهم بنية أساسية تهم متخذ القرار هي قواعد البيانات، وأن تكون صحيحة بنسبة 99%، وهذه كانت جزءا من الرؤية الاستراتيجية الخاصة بالدولة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قواعد البيانات في مصر قبل 2014 كانت موزعة ومتفرقة بين المؤسسات، لكن بعد ذلك أنشئت قاعدة موحدة وأطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي "عقل مصر".

وذكر أن بعض الوزارات كانت ترى أن قواعد البيانات ملكية خاصة لها، فبدأنا بأول مكان به قواعد بيانات ضخمة وموثقة بنسبة 100%، وهي وزارة الداخلية، لكنها كانت تخص كل من هم فوق سن الـ16 عاما، وتشمل المواليد والوفيات والمعاشات، كان هناك وفيات تصرف لهم مواد دعم تموينية.