مجرد اجتهادات.. رئيس نادي فيوتشر يكشف حقيقة انتقال عمر كمال للأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات وليد دعبس عن انتقال عمر كمال إلى النادي الأهلي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ملعب أون تايم | وليد دعبس "كل مايتردد في وسائل الإعلام بخصوص مفاوضات الأهلي لضم عمر كمال مجرد اجتهادات".

وقال دعبس في تصريحات لبرنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير ، أن النادي الأهلي لم يرسل أي خطابات رسمية تتضمن التفاوض لضم عمر كمال عبد الواحد ، وما يثار في مختلف وسائل الإعلام اجتهادات فقط.

وأضاف رئيس ومالك نادي مودرن فيوتشر ، أنه يتمنى استمرار عمر كمال مع الفريق ، ولكن عند وجود عرض رسمي من الأهلي لا بد من دراسة الأمر ووضع شروط تناسب مصلحة النادي ومصلحة اللاعب ، حيث أن الأهم في انتقاله لأي نادي بأن يكون لاعبا أساسيا من أجل الانضمام لمنتخب مصر.

وعن كريم نيدفيد لاعب الأهلي والذي أعير الموسم الماضي لمودرن فيوتشر ، قال دعبس أنه يتمنى عودة اللاعب لفيوتشر لأنه تألق اثناء فترة إعارته قبل عودته مجددا للقلعة الحمراء.