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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات السابق: قاعدة البيانات الموحدة تعود بالنفع على المواطن في كل الخدمات

ياسر القاضي
ياسر القاضي

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن مشروع تحديث قواعد بيانات الدولة وفر ربطا بين كل بيانات الوزارات وأصبح متاحا لكل الهيئات، وأصبحت المعلومة متوفرة لدى كل مؤسسات الدولة.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بجانب أن قاعدة المعلومات تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار الصحيح، فهي تفيد المواطن في تحديث التحول الرقمي، الذي سيعود بالنفع عليه عبر الكثير من الخدمات.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الأساسي والمحرك لإنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة، وهو متابع جيد جدا ولا ينسى ودائما يسأل عما دار الحديث عنه سابقا، وبالتالي أصبح محركا لمشروع قواعد البيانات.

ياسر القاضي الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديث قواعد بيانات برنامج الشاهد وزارة الإتصالات

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