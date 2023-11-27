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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من ماكرون بعد إفراج حماس عن 3 رهائن فرنسيين

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، على إطلاق سراح ثلاثة مواطنين فرنسيين ضمن مجموعة الرهائن التي أفرجت عنها حركة حماس الفلسطينية اليوم.

وكتب ماكرون، عبر منصة “إكس”، "إيتان البالغ من العمر 12 عاما، وإيريز البالغة من العمر 12 عاما، وسحر البالغة من العمر 16 عاما.. الثلاثة ضمن مجموعة الرهائن التي تم إطلاق سراحها اليوم، ونحن سعداء للغاية بهذا الإعلان”.

وأضاف ماكرون: "نحن في حالة تأهب كامل من أجل إطلاق سراح باقي الرهائن”.

وكانت أكدت وزارة الخارجية القطرية، أكدت اليوم الإثنين، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن "حماس أفرجت عن 69 أسيرا وإسرائيل أفرجت عن 150 أسيرا من النساء والأطفال بالأيام الأربعة للهدنة”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على عملية تبادل الأسري الذي يتم اليوم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اليوم الرابع في صفقة الهدنة.

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وكتب الأنصاري عبر منصة “إكس”: "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة".

وأضاف: "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الارجنتين تم تسلميهم إلى الصليب الاحمر.

حماس ماكرون

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