السفير المصري في ويندهوك يلتقي برئيس جمهورية ناميبيا

استقبل رئيس جمهورية ناميبيا هاجي جاينجوب السفير وائل محمد لطفي سفير جمهورية مصر العربية في ويندهوك.

وحرص السفير المصري خلال اللقاء على نقل تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لنظيره الناميبي.

واستعرض السفير المصري نشاط البعثة خلال العامين الماضيين للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث مع الرئيس الناميبي عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحرص الرئيس الناميبي على نقل تحياته للسيد رئيس الجمهورية، متمنياً الازدهار والتقدم لمصر.

وأعرب عن ثقته في نجاح القيادة المصرية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية الراهنة، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.