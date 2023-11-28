بديل الفلاجشيب الأرخص.. أقوى موبايل سامسونج للشباب في 2023

تخصص شركة سامسونج هواتف Galaxy FE لفئة الشباب بسعر أقل، من هواتفها الفلاجشيب حيث تعتبر نسخًا أرخص، مع الاحتفاظ بعدد من المواصفات الجبارة للجمع بين السعر المناسب للشباب وأيضا مع التصميم والأداء الكبير.

ويتميز هاتف Galaxy S23 FE بأنه يعد النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S23 الرائد، حيث يقدم الهاتف معالج قوي مع بطارية كبيرة وميزات قياسية في الشاشة والكاميرا.

وحصل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بمعالج مميز من شركة سامسونج من نوع Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، وتخزين بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية .