عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تمديد الهدنة.. قوات الاحتلال تضرب الفلسطينيين بالرصاص الحي والغاز السام ببيت لحم

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة أنباء فلسطين الرسمية وفا؛ أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام علي مواطنين فلسطينين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم مما تسبب في إصابة اربعة أشخاص في الاطراف السفلية حيث تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

كما أصيب آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم ذاته، بجانب اعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

جدير بالذكر أن الهدنة الاولي انتهت في تمام السابعة صباح اليوم ولكن  بالامس تم الاتفاق على تمديدها ليومين اضافيين  أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.

 

واضاف المصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة.

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي الشيخ، ومحمد احمد الشيخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم عز محمد شورية من منطقة عائلة علي، وأنس ناجي عطا الله من حرملة بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

ترشيحاتنا

تغيب ألفي جندي من دولة الاحتلال عن خدمتهم في الجيش.. تفاصيل

حقيقة وساطة فيتوريا لحل أزمة الزمالك مع لشبونة

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

صرف معاش ديسمبر 2023 يوم الجمعة من خلال الـ ATM

«بحوث الصحراء» ينظم قوافل إرشادية لمزارعي القمح بالوادي الجديد لتعظيم الإنتاجية بالأراضي الصحراوية

دبابات الاحتلال تطلق نيرانها على حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

انتشار إنفلونزا الطيور تؤدي إلى وفاة 220 فلامنجو في الأرجنتين

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ