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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تواصل إدخال شاحنات المساعدات لقطاع غزة منذ صباح اليوم

المساعدات
المساعدات

عرضت القناة الأولى، بث مباشر من أمام معبر رفح، لرصد تواصل إدخال الشاحنات لقطاع غزة منذ صباح اليوم.

وقال مراسل القناة إنه من صباح اليوم، وعمليات إدخال المساعدات لن تتوقف، وهناك مساعدات طبية وغذائية.

 ذكرت وكالة الأنباء الاردنية أن  الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ارسلت طائرة مساعدات جديدة إلى الأهل في قطاع غزة بالشراكة مع منظمة هيومن أبيل الإغاثية الدولية ومقرها المملكة المتحدة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع  مصر .

وبينت الوكالة الأردنية أن الطائرة تحمل على متنها أدوية ومستهلكات طبية ومواد غذائية وملابس بوزن 45 طنًا، والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري بمطار العريش لإدخالها إلى غزة عبر معبر رفح، وتوزيعها من خلال الجهات المختصة على القطاع الصحي والأشقاء في غزة.

وبدوره؛ ذكر أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة تتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية المحلية والاقليمية والدولية لتكثيف إرسال المساعدات الطبية والإغاثية بمختلف أنواعها لضمان تغطية الاحتياجات الواردة.

وبين الشبلي أن الهيئة تعمل على تنظيم متطلبات أهالي غزة من خلال الجهات الرسمية والشريكة داخل القطاع وخارجه، لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.

ووصل مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة منذ بداية الأحداث إلى 11 طائرة من المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية.
 

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