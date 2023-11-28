الشلل يصيب الاتصالات بمراكز طوارئ الشرطة والإطفاء وبعض الخدمات الطبية في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الاتصالات بمراكز طوارئ الشرطة والإطفاء وبعض خدمات الطوارئ الطبية في إسرائيل أصيبت الشلل دون معرفة السبب حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال أدرجت اسم الناشطة الفلسطينية المعتقلة، عهد التميمي، ضمن القوائم المفترضة لتبادل الأسرى الفلسطينيين مع أسرى الاحتلال في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال اعتقل التميمي من منزلها، ضمن الحملة التي يشنها على مدن الضفة الغربية، عقب عملية طوفان الأقصى، والتي وصل فيها عدد المعتقلين إلى قرابة 3 آلاف معتقل

وقال الاحتلال إن اعتقالها جاء بعد الاشتباه بتحريضها على ما وصفه بـ"العنف" على خلفية منشورات تشيد بالمقاومة.

وفي وقت سابق؛ أفادت وكالة أنباء اظفلسطين الرسمية وفا؛ بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام على مواطنين فلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ما تسبب في إصابة اربعة أشخاص في الأطراف السفلية، حيث تم نقلهم إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

كما أصيب آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم ذاته، بجانب اعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

جدير بالذكر أن الهدنة الأولى انتهت في تمام السابعة صباح اليوم، ولكن بالأمس تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة، واعتقلوا زينب السجدي، والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة.

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي الشيخ، ومحمد أحمد الشيخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم عز محمد شورية من منطقة عائلة علي، وأنس ناجي عطا الله من حرملة بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة الماضي، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة.