وفاة والد إسلام شندي عضو فرقة المدفعجية

نشر إسلام شندى عضو فرقة المدفعجية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والده.

وقال إسلام شندى : توفي إلى رحمة الله تعالى، أبويا، وصلاة الجنازة، من مسجد الرحمن الرحيم، في صلاح سالم عقب صلاة الظهر، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

إسلام شندى

وقد طرح كل من المطرب الشعبي أحمد شيبة ونجوم المهرجانات إسلام شندي و دولسيكا ، أغنيتهم الجديدة “money” .

وانتهي الثلاثي من تسجيل الأغنية في أحد الاستديوهات منذ فترة، وقاموا بعد ذلك بتصويرها.

وانتهى شيبة وشندي ودولسيكا من تصوير الأغنية في بداية يونيو الجاري ، حيث تم تصويرها في أحد القصور بمنطقة البحر الأعظم، وأستمر التصوير ليوم كامل تحت إشراف المخرج محمد القاضي .



وعلى الرغم من انتهائهم من تصوير الأغنية منذ وقت طويل ، إلا أن المخرج عمل عليها لفترة في مرحلة المونتاج، حيث أن معظم التصوير كان داخلي في لوكيشانات مغلقة، ليتم طرحها اليوم الأحد علي كل المنصات وقام شريف صبري بنشرها علي حسابه الشخصي أيضا.

الجدير بالذكر ان هذه الأغنية هي ثالث دويتهات نجم المهرجانات إسلام شيندي ، حيث شارك المطربة أمينة والفنان محمد رمضان الغناء في الفترة الماضية .

أغنية money من كلمات إسلام شندي وكوكو، وقام بتوزيعها شندي وخليل، وأخرج الكليب محمد القاضي، وسيتم طرح الأغنية على القنوات الرسمية لأحمد شيبة على السوشيال ميديا، كما سيتم طرحها على المنصات الغنائية المختلفة .