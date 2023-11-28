أستاذ علاقات دولية: مصر بذلت جهودا كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإشادة الأممية بالدور المصري في توصيل المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في الحقيقة هي جزء من إشادة المجتمع الدولي، حيث استطاعت مصر من خلال الجهود الدءوبة والضغط المستمر أن تتدخل الكثير من المساعدات عبر معبر رفح رغم عجز المجتمع الدولي في القيام بهذا.



وأضاف “أحمد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الهدنة في غزة تأتي ثمار الجهود المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، متابعًا أن مصر قامت بتغيير قناعة الرأي العام العالمي بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية في ظل هذه الكارثة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.



وأشار الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر تحركت على مستويين، الأول بناء جبهة عربية إسلامية تواجه وتتوازن مع القوة الداعمة لإسرائيل، والمستوى الثاني هو العمل على تغيير توجهات الرأي العام العالمي وتوجهات الحكومات الغربية.