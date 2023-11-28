وفد ألماني يزور القاهرة لبحث سبل الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة

استقبل السفير خالد جلال، سفير مصر في برلين، مايكل كريتشمر ، رئيس وزراء ولاية ساكسوني الألمانية، وذلك بمقر السفارة المصرية، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات بين مصر والولاية في المجالات المختلفة وخاصة مجالات الثقافة والتعليم والهجرة الشرعية.

وبحث الجانبان إمكانية تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التعاون الثقافي حيث رحب رئيس وزراء ولاية ساكسوني بإمكانية تبادل إقامة المعارض الثقافية بين مصر والولاية، بحيث تقوم مصر بتنظيم معرض للحضارة الفرعونية في مدينة "دريسدن" عاصمة الولاية، بينما تقوم الولاية بتنظيم معرض في مصر لعرض المجوهرات التي تعود للعصور الوسطى والتي تتميز بها الولاية.



كما ناقش الجانبان كيفية استفادة الولاية من الموظفين والعمالة المصرية الماهرة لتلبية احتياجات سوق عمل الولاية، حيث تم الاتفاق على ترتيب زيارة لمسئولي الولاية إلى القاهرة مطلع العام المقبل وذلك للالتقاء بنظرائهم والوقوف على الإمكانات البشرية المتاحة في مصر، والنظر في تقديم التدريب لها من خلال المركز الألماني للهجرة في مصر ، تمهيداً لاستقادمهم للعمل في الولاية بالوظائف المختلفة.

من ناحية أخرى، تطرق اللقاء إلى الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث اهتم المسئول الألماني بالتعرف على رؤية مصر بشأن تطورات الأزمة الحالية، وما يمكن أن تقوم به ألمانيا للمساهمة في تهدئة الأوضاع.

وأكد السفير خالد جلال على أهمية قيام جميع الدول بما في ذلك تلك التي لديها علاقات خاصة بإسرائيل مثل ألمانيا بالضغط نحو الوقف الفوري لهذه الحرب التي يروح ضحيتها الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وسماح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة لرفع المعاناة عن المدنيين هناك، والانخراط في مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين، والذي يُعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وتوجه رئيس وزراء ولاية ساكسوني الشكر لمصر على الجهود التي تبذلها نحو إرساء السلام والأمن في المنطقة.