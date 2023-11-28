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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للمساهمة في دعم ريادة الأعمال.. التعليم العالي تطلق الحاضنات التكنولوجية .. والمراكز البحثية : انتقاء المشروعات عن طريق خبراء مُتخصصين

صدى البلد

صندوق رعاية المبتكرين : نسعى المساهمة في دعم قطاع ريادة الأعمال المصري

المراكز البحثية : انتقاء المشروعات في جميع الحاضنات يعن طريق خبراء مُتخصصين

البحث العلمي : الحاضنات بدأت تجني ثمارها في التصنيع المحلى

 

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى دعم الباحثين المصريين عن طريق الحاضنات التكنولوجية التي تطلقها المراكز البحثية وأكاديمية البحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين، والتي تصل بهم إلى العالمية . 

 

البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"

 

قال الدكتور محمود صقر أن هناك العديد من قصص النجاح هم لرواد أعمال شباب تم احتضانهم ودعمتهم من الأكاديمية عن طريق الحاضنات التكنولوجية ليصبحوا نماذج مضيئة في سماء عالم المُبتكرين ورواد الأعمال في مصر والعالم،.

واشار إلى أن الأكاديمية لديها خطة يتم تنفيذها منذ عام 2015 بدأت تجني ثمارها في التصنيع المحلى من أجهزة التنفس الصناعي وأيضا الصوامع البلاستيكية والأرز الهجين ، بالإضافة إلى مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وساهم ذلك في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي.

وأوضح الدكتور محمود صقر أنه قد تم إدراج  5 من أصحاب الشركات المُحتضنة في البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، و 3 من الشركات الناشئة ضمن برنامج تنمية وتطوير موقع متميز في قائمة فوربس تحت سن الـ 30 عامًا لعام 2023 ، التي تضم مجموعة من رواد الأعمال والمُبتكرين والرياضيين، وتُسلط الضوء على الإنجازات المتميزة للشباب العربي تحت سن الثلاثين.

 

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"حاضنة ابني" بدعم من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) 

 

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس الأكاديمية والمُشرف على قطاع التنمية التكنولوجية إلى أن رحلة نجاحهم لم تكن سهلة حيث بدأت رحلة مؤسسي شركتي ReNile وSeavo  من "حاضنة ابني" في 2018 ، وهي إحدى الحاضنات التي يدعمها البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) التابع لأكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع جمعية اتصال.

 

وأكد نائب رئيس الأكاديمية إلى أن انتقاء المشروعات في جميع الحاضنات يتم عن طريق خبراء مُتخصصين، لديهم رؤية أن تحقق شركاتهم نجاح كبير، ولكي يُصبح هؤلاء الشباب ناجحين في عالم ريادة الأعمال.

 

حاضنة " طريق" بمعهد بحوث الإلكترونيات


وقالت الدكتور شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن المعهد يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بمجموعة متنوعة من المخرجات التكنولوجية، وذلك من خلال مشاركته بحاضنتين تكنولوجيتين، هما حاضنة طريق، وحاضنة جرين إلكتروبيكيا، بالإضافة إلى مشاركته بالعديد من الشركات الناشئة التي تدعمها مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI) فى مجال رعاية شباب الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.


وأشارت الدكتور شيرين محمد عبدالقادر محرم إلى أن حاضنة " طريق" هي أول حاضنة تكنولوجية مُتخصصة في صناعة الإلكترونيات، تمت بإشراف معهد بحوث الإلكترونيات، وبدعم وتمويل من البرنامج القومي "انطلاق" الذي إطلاقته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لافتة إلى حاضنة "جرين إلكتروبيكيا"، والتي تُعد أيضًا أول حاضنة مصرية حكومية مُتخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية يتم إدارتها تحت إشراف معهد بحوث الإلكترونيات، وبتمويل من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا سيداري.


دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ


ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في دعم قطاع ريادة الأعمال المصري، وتوفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال للنجاح، مشيرًا إلى أنه يعطي فرصة لرواد الاعمال في البحث عن تمويل أو فرصة احتضان في حاضنة أعمال.
 

وأوضح الدكتور ماجد غنيمة أنه تتاح الفرصة لرواد الأعمال للتواصل مع أكثر من خبير وموجه في مجال ريادة الأعمال، والتسويق، والقانون، والتطوير الهندسي، بالإضافة إلى حاضنات أعمال، لديها تمويل أكثر من 100 مليون جنيه. 

ريادة الاعمال التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي صندوق رعاية المبتكرين

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