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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارجية قطر: التفاوض الحالي يقتصر على المدنيين وليس العسكريين

ماجد الأنصاري
ماجد الأنصاري

أكد المتحدث بأمس الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن تمديد الهدنة في ‎غزة يثبت نجاح الوساطة في التعامل مع الأزمة، مشيرا الي إرسال 27 طائرة قطرية  تحمل 910 أطنان من المساعدات في إطار الجسر الجوي إلى غزة

وشدد الأنصاري في مؤتمر صحفي على أن التفاوض حالياً يقتصر على الإفراج عن المدنيين وليس ضمن الأولويات التفاوض على العسكريين

وأوضح أن هناك ضغطا دوليا لإدخال المساعدات إلى عموم قطاع غزة وتحديات لوجيستية تواجه ذلك؛ مضيفا : لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 محتجزاً في غزة خلال اليومين القادمين

وقال : نركز خلال الساعات المقبلة على الوصول إلى هدنة دائمة ووقف إطلاق نار يؤدي إلى المفاوضات

كان  المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري  أعلن تمديد ‎الهدنة الإنسانية في قطاع ‎غزة يومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يحسب وكالة الأنباء القطرية؛ أن إجمالي من تم الإفراج عنهم في الأيام الأربعة الماضية من السجون الإسرائيلية 150 فلسطينيا، مقابل 69 محتجزا في ‎غزة

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية الي العمل على تعزيز دور ‎الوساطة القطرية في الوصول إلى ‎هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار، وضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع ‎غزة

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