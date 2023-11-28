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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملة السيسي استقرار وتنمية تلتقي في حوار مفتوح مع رواد سوق التوفيقية

صدى البلد

وصلت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلي سوق التوفيقية بالقاهرة حيث التقت في حوار مفتوح مع التجار  وأصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم والباعة ورواد السوق الذين قالوا إن مصر في دولة 30 يونيو أصبحت قد الدنيا وكلنا هنا في السوق على قلب رجل واحد مع قيادتنا الرشيدة وسنخرج أيام 10 و11و12 لنقول نعم بكل فخر وتباهي لمنقذ مصر الرئيس السيسي الذي أعاد شريان الحياة من جديد للمصريين بعد عام جماعة الإخوان الإرهابية الأسود على البلاد والعباد.

وقال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "قمنا بتوزيع بروشورات الحملة التي تحكي عن أهم إنجازات مصر السيسي تحت شعار حكاية قائد وإرادة شعب ووجدنا تفاعل كبير وردود أفعال إيجابية متميزة نابعة من إيمانهم الشديد بحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع ولم تحدث منذ 100سنة في كل القطاعات والمحافظات حيث قاموا بتعليق البروشورات داخل محلاتهم وعلى جدران المقاهي".

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وأضاف طواله: إن التجار أجمعوا على إن أصواتهم وأصوات أسرهم للرئيس السيسي وأنه لا بد أن يستكمل المشوار الذي بدأة حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ولمزيد من المشروعات العملاقة التي غيرت شكل مصر للأفضل وحققت التنمية المستدامة.

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وأشار طواله إلي أن كل الموجودين داخل السوق وجهوا رسالة إلى الشعب المصري العظيم بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق على كل مصري ومصرية من أجل الانطلاق للجمهورية الجديدة بقوة وعزيمة وتحقيق كل آمال وأحلام المصريين. 

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