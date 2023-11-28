جامعة بنها تنظم ندوة كبرى لتوعية الطلاب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة بنها اليوم الثلاثاء ، ندوة كبرى لتوعية الطلاب علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعنوان " شارك بصوتك نكمل الطريق"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور ممثلي الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء ، وأعضاء هيئة التدريس وأمين الجامعة والأمناء المساعدين والعاملين والطلاب.



وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أن الندوة استهدفت تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي، لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



واشار " الجيزاوى " إلى أن الجامعة حريصة أن تؤدى دورها ليس فقط الأكاديمى التعليمى وإنما أيضا دورها الوطنى فى بناء شخصية الطالب وتنمية روح الولاء للوطن لدى الشباب وأهمية المشاركة فى الإستحقاقات الإنتخابية المختلفة ومنها الإنتخابات الرئاسية القادمة حيث تناولت العديد من الموضوعات وأهمها التعريف بأهمية المشاركة وآليتها وكيفية معرفة اللجان والمقار الانتخابية.



واستعرض رئيس الجامعة خلال كلمته حكاية وطن والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات ومنها ملف التعليم والصحة والزراعية والقضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر فى المستقبل بالإضافة الى إطلاق مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والريف المصرى ، كما استعرض رئيس الجامعة اهتمام الدولة بتمكين الشباب والمرأة فى مختلف المواقع القيادية والمساواة بين الجنسين ولذلك فإن للشباب لكونها يمثلون ما يقرب من ٦٠٪ من الشعب المصري هو الأساس لضمان مستقبل مشرق لوطننا والعبور بمصر لبر الأمان.



واكد "الجيزاوى" أن مصر نجحت فى استعادة دورها الوطنى وقوتها الناعمة على مستوى العالم بشكل واضح ومؤثر وأن الشعب المصرى له درع وسيف وله إرادة قوية وظهر ذلك واضحا فى موقف الشعب المصري ووقوفه خلف قيادته السياسية تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة، داعياً الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر المقبل.



من جانبه أكد النائب أحمد رمزي ، عضو مجلس النواب أن الفترة الحالية للشباب تمثل لهم العصر الذهبي حيث يتم تمكين الشباب بجميع المجالات ، لذا يجب عليهم توثيق المعلومات التي يحصلون عليها من جهات رسمية وليس من علي مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار النائب أحمد رمزي إلي الموقف المشرف للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ، كما استعرض الإنجازات المشروعات القومية مثل 100 مليون صحة والصرف الصحي ومشروع حياة كريمة الذي عمل علي تحويل القرية الفقيرة إلى قرية غنية نموذجية.



ودعا النائب الشباب إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في إطار حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بقوله " لازم نشارك بصوتنا لنكمل الطريق.



و قال كريم بدر عضو مجلس النواب ، إن الشباب يجب أن يكون مؤثرا في المجتمع ومشاركته تساعد في أن يدعم الأهل والبلاد، موضحا أن السلبية في هذا الأمر لها آثار خطيرة في تضييع حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة والاستقرار.



وأشاد بدر بموقف مصر المشرف في دعم القضية الفلسطينية، وإرثاء الهدنة في غزة من خلال تحركات القيادة السياسية الحكيمة، مقدما الشكر للرئيس السيسي علي دعمه للقضية الفلسطينية.



وقال النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب ،أن المشاركة السياسية لها مراحل ودرجات اولها هى الاهتمام بالمشاركة فى كافة الاستحقاقات الانتخابية ، ثانيا مرحلة المعرفة بقضايا الوطن والشخصيات المؤثرة فيها ،ثالثا وهى المطالبة بحقوقك الدستورية فى اختيار من يمثلك ، مشيرا ان الشباب هم عماد التنمية فى مصر، لذلك يجب ان تشاركوا لكى يعلم العالم اننا على قلب رجل واحد للحفاظ على الدولة المصرية.



وأضاف عمر درويش عضو مجلس النواب ،أن القوات المسلحة والشرطة قدموا أغلى ما يملكون وهى أرواحهم من أجل الحفاظ على بلادهم ،لذلك لازم نشارك فى كل الاستحقاقات الانتخابية دعما لبلادنا ، مؤكدا أننا لدينا حق، واجب الحق هو أن الدولة توفر لك الحد الأدنى من المعيشة والواجب هو التزامك تجاه دولتك وأسرتك ،مشيرا أن مصر تتحدى العالم بانها لا تسمح لتهجير الأشقاء فى فلسطين ،لذلك يجب ان يكون أبلغ رد لينا على العالم كله هو أننا ننزل ونشارك فى الانتخابات دعما لبلادنا.