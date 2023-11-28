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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماراثون الانتخابات الرئاسية ينطلق الجمعة المقبلة باقتراع المصريين بالخارج في 121 دولة

صدى البلد

ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في التاسعة من صباح يوم الجمعة القادم الموافق الأول من ديسمبر المقبل ، وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية ، باقتراع المصريين في الخارج بالانتخابات التي يتنافس فيها أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة) ، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد(رمز النخلة) ، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة .. موجها البعثات الدبلوماسية بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. 
ودعا شكري المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع..مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

غرفة عمليات

وفي ذات السياق.. شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما أنهت السفارات المصرية في الخارج كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال أبناء الجاليات المصرية في الخارج الذين سيدلون بأصواتهم اعتبارا من يوم الجمعة القادم ولمدة ثلاثة أيام بدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي لكل دولة)، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيماً أو زائراً لفترة وجيزة أن يدلي بصوته فى العملية الانتخابية وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتعد اللجنة الفرعية في ولاية (ويلنجتون) بنيوزيلندا هي أول لجنة ستفتح أبوابها للناخبين ثم تتوالي عملية التصويت في باقي المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها لتكون الدائرة الانتخابية في ولاية (لوس أنجلوس) هي آخر اللجان التي ستغلق أبوابها.

وتواصل السفارات المصرية بالخارج عبر إعلانات نشرت بمقارها ومواقعها الالكترونية وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى حث المواطنين على الحرص على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم السياسي الذي كفله الدستور والقانون.

وفي هذا الصدد .. أعلنت السفارة المصرية بواشنطن أنه بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، فإنها تتشرف بتذكير أعضاء الجالية بأنه سيتم تنظيم عملية الانتخاب بمقر السفارة وكذا بمقار القنصليات العامة في نيويورك وهيوستن وشيكاجو ولوس أنجلوس أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.
وأضافت السفارة أن القانون يشترط لقيام كل مواطن بالإدلاء بصوته تقديم أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو أصل جواز سفره الساري المثبت به رقمه القومي ..مناشدة المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية في صناديق الاقتراع.

وفي ذات الاطار..دعت السفارة المصرية في كيجالي المصريين في رواندا للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج فيما نشرت السفارة المصرية في البحرين تنويها مهما بشأن الانتخابات أشارت من خلاله إلى أنه يتاح لكل مصري يوجد خارج البلاد الحق في الإدلاء بصوته في الأيام التي ستعقد فيها..مضيفة أن اللجنة الانتخابية ستعمل داخل السفارة (مقر اللجنة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ثم من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت البحرين).. لافتة إلى أنه سيتم إثبات شخصية الناخب أمام لجنة الانتخاب داخل السفارة عن طريق بطاقة الرقم القومى(سارية أو غير سارية أو جواز سفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية). 

ودعت سفارة مصر ببولندا المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بمقر السفارة في وارسو بشارع Alzacka 18A من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً خلال الأيام المحددة لاقتراع المواطنين بالخارج ، وأهابت بالمواطنين ضرورة التأكد من قيدهم بقاعدة الناخبين من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى ذات السياق..أحاطت سفارة مصر ببروكسل أبناء الجالية المصرية ببلجيكا ولوكسمبورج علما بانعقاد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج على مدار الثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بمقر السفارة..مشيرة إلى أنه ينبغى على المواطنين الإدلاء بأصواتهم في المواعيد المذكورة مع تقديم أصل الرقم القومي أو جواز السفر المميكن الساري حتى يتسنى الانتخاب.
ومن جانبها..نشرت القنصلية العامة المصرية في الرياض عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا بشأن عقد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.. مشيرة إلى أنه سيتم إستقبال المواطنين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد القادم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بمقر سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض (حي السفارات) حيث يجب حمل جواز سفر ساري أو بطاقة الرقم القومي سارية أو منتهية للإدلاء بالأصوات.
 

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