عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

عثر صائد الحفريات البريطاني، جاك وونفور، 23 عامًا، على صخرة أحفورية ضخمة عمرها 115 مليون عام وتزن 24 حجرًا على الأقل، بجزيرة وايت، القرية من ساحل إنجلترا الجنوبي إلى الجنوب من محافظة هامبشاير.

وقال صائد الحفريات البريطاني وفقاً لما نقلته صحيفة "الديلي ميل" إنه ليس النوع المعتاد العثور على هذا النوع من الاكتشافات على شاطئ البحر وسط الأمواج.

وأوضح أن نقله مادة الصخرة واسمها picheloniceras ammonite" -مخلوقات بحرية منقرضة وجزء من عائلة الرخويات كان ثقيلاً جداً، حيث استغرقت المهمة أسبوعًا من الجهود لنقلها مستخدمًا عمود سقالة وحبل، من أجل نقلها مسافة ميل تقريبًا إلى سيارته على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة.

وأضاف وونفور، الذي كان يبحث عن الحفريات منذ أن كان في الرابعة من عمره، أن هذا كان "أفضل اكتشاف له على الإطلاق" لافتًا إلى أنه سيقوم بإزالة الصخرة المحيطة به للكشف عن بقية الحفرية قبل التبرع بها لمتحف جزيرة الديناصورات في سانداون.