قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

نشرت المؤلفة إنجي علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسف الشريف.

يوسف الشريف وإنجى علاء

وقالت انجي علاء "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

يوس الشريف وإنجى علاء

قصة حب يوسف الشريف وإنجى علاء

وتحدث يوسف الشريف خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية عن قصة حبه لـ إنجى علاء، قائلا "بعد دوري في فيلم هي فوضى، لقيت المجلة اللى فيها إنجى بتكلمني عايزين يعملوا معايا حوار، وهي من المطبوعات اللي بتصدر في مصر باللغة الإنجليزية، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي، أول ما شوفتها قولت إيه العيلة اللي بعتينها ليا دي، وقلتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك".

يوسف الشريف وإنجى علاء

وأضاف ورغم عدم ثقتى فى قدراتها فى البداية لصغر سنها إلا أنها غيرت وجهة نظري لثقافتها ولبقاتها في إدارة الحوار وحسيت أنها بنت محترمة ومتربية كويس والمقابلة خلصت على كده وقتها ، واتقابلنا بعدها بسنة عن طريق أصدقاء مشتركين".

يوسف الشريف وإنجى علاء

وأكد يوسف الشريف أنه كان سيحزن جدًا إن لم تحبه، واصفا ما كان يشعر به:"كنت هزعل أوي لو محبتنيش لأني حبيتها بجد".

تزوج الفنان يوسف الشريف من الكاتبة والروائية إنجي علاء في عام ٢٠٠٩ وأنجب يوسف الشريف من إنجى علاء ٣ أطفال عبد الله، عبدالرحمن، وجنى.