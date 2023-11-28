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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تخفيف حبس زوج مذيعة شهيرة 6 أشهر بسبب عضة كلب

صدى البلد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من زوج مذيعة شهيرة على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وتخفيف الحكم ل ٦ اشهر، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

كانت جهات التحقيق استمعت لأقوال أرملة المجني عليه، والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، وتلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له.

وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

زوج مذيعة شهيرة وفاة مدير بنك الشيخ زايد مذيعة شهيرة

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