شاهد.. مؤمن زكريا برفقة نجله لحضور مباراة الأهلي وسموحة

نشر احمد حسن صور لمؤمن زكريا خلال تواجده داخل الملعب لحضور مباراة الأهلي وسموحة.

مؤمن زكريا يحضر مباراة الأهلي

وظهر مؤمن زكريا وهو يجلس علي دكه البدلاء برفقة ابنه.

وصل الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى ملعب المقاولون العرب، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن التشكيل الرسمي للفريق الذي يخوض به لقاء سموحة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.



تشكيلة الأهلي أمام سموحة كالآتي:

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع

محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق - على معلول

خط الوسط

مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور

خط الهجوم

حسين الشحات - كريم فؤاد - صلاح محسن

وكان قد وصل منذ قليل الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى ملعب المقاولون العرب، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

مواجهات الأهلي وسموحة



وسبق أن لعب الفريقان 26 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام، منذ صعود سموحة للدوري العام موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 17 أبريل الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر أحرز هدفي الأهلي محمد شريف ومحمود كهربا.



وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 14 مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في 8 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 44 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.



أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، و 4-1 موسم 2021-2022، و 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الأهلي الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016،و3-2 موسم 2021-2022.