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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تراجع الدولار

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ أبقت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأميركي دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.
              
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو أيار. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2% إلى 2015.70 دولار للأوقية.


وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "انخفاض عوائد السندات والرهانات بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي (الفائدة) في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل ساعد بالتأكيد الذهب على التألق".
              
ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس آب مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630%.

وعززت بيانات صدرت مؤخرا وأظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي قد يبدأ في تيسير السياسات النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا. وتترقب السوق حاليا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي والمقرر صدورها يوم الخميس.
              
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
              
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1064.15 دولار للأوقية.

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