مفاجأة في عيار 21 .. اعرف أسعار الذهب اليوم| فيديو

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 28/11/2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ 30 يوم الماضية ، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو 500 جنيه تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 2040 للأوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 500 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.

وقال ماهر محروس أحد تجار الذهب بشارع شبرا ارتفع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3200 وعيار 21 وصله سعره ال 2800 وعيار 18 الي 2400 جنيه.

وأشار محروس إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن يتراوح أسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل إلي 70 جنيها باختلاف الوزن، أما المشغولات الذهبية تبدـ مصنعيتها من 70 جنيها ويمكن أن تصل 150 جنيها بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.