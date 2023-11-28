الرئيس الفلسطيني يهنئ قيادات السعودية بفوز الرياض باستضافة "إكسبو 2030"

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030".

وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة: "يطيب لنا بمناسبة الإعلان عن الفوز المستحق للمملكة العربية السعودية الشقيقة، باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، أن نرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية، معربين عن فخرنا واعتزازنا والشعوب العربية كافة، بهذا الفوز الكبير، الذي جاء نتيجة جهد وتميز القيادة السعودية الرشيدة والجهات المختصة والمجتمع السعودي، لتقديم نسخة استثنائية قادرة على تنظيم هذا المحفل الدولي، وعلى استضافة ملايين الزائرين، واستخدام أحدث التقنيات العالمية".

وأضاف أبو مازن: "نبارك لكم أخي خادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية، وللحكومة والشعب السعودي كافة، ونسأل الله تعالى أن ينعم عليكم بالصحة والعمر المديد، وأن يحفظ المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأبرق الرئيس الفلسطيني مهنئا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالفوز المستحق قائلا: "يسرنا أن نتقدم لسموكم بأحر التهاني القلبية، بالفوز المستحق للمملكة العربية الشقيقة، باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، واثقين أنه بفضل الله عز وجل، ثم بفضل حكمتكم وجهودكم وجهود جميع الجهات المختصة، ستتكلل هذه الفعالية الدولية الهامة، بالنجاح والتوفيق، وستقدمون نسخة مميزة يشهد لها العالم".

وأضاف عباس: "نسأل الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو تحقيق المزيد مما تصبون والشعب السعودي الشقيق إليه من أهداف وتطلعات، تحت القيادة الرشيدة لأخي حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه".