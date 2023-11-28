عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يهنئ قيادات السعودية بفوز الرياض باستضافة "إكسبو 2030"

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030".

وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة: "يطيب لنا بمناسبة الإعلان عن الفوز المستحق للمملكة العربية السعودية الشقيقة، باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، أن نرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية، معربين عن فخرنا واعتزازنا والشعوب العربية كافة، بهذا الفوز الكبير، الذي جاء نتيجة جهد وتميز القيادة السعودية الرشيدة والجهات المختصة والمجتمع السعودي، لتقديم نسخة استثنائية قادرة على تنظيم هذا المحفل الدولي، وعلى استضافة ملايين الزائرين، واستخدام أحدث التقنيات العالمية".

وأضاف أبو مازن: "نبارك لكم أخي خادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية، وللحكومة والشعب السعودي كافة، ونسأل الله تعالى أن ينعم عليكم بالصحة والعمر المديد، وأن يحفظ المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".  

وأبرق الرئيس الفلسطيني مهنئا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالفوز المستحق قائلا: "يسرنا أن نتقدم لسموكم بأحر التهاني القلبية، بالفوز المستحق للمملكة العربية الشقيقة، باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، واثقين أنه بفضل الله عز وجل، ثم بفضل حكمتكم وجهودكم وجهود جميع الجهات المختصة، ستتكلل هذه الفعالية الدولية الهامة، بالنجاح والتوفيق، وستقدمون نسخة مميزة يشهد لها العالم".

وأضاف عباس: "نسأل الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو تحقيق المزيد مما تصبون والشعب السعودي الشقيق إليه من أهداف وتطلعات، تحت القيادة الرشيدة لأخي حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه".

اكسبو 2030 الرئيس الفلسطيني الرئيس الفلسطيني يهنئ قيادات السعودية الرياض محمود عباس سلمان بن عبد العزيز الأمير محمد بن سلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

ترشيحاتنا

أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

انهيار عقار جزئيا وانتشال طفل من أسفله في بولاق أبو العلا

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح تايلانديين اثنين إلى جانب 10 نساء إسرائيليات

انهيار وبكاء.. مشاهد حزينة من عزاء طارق عبد العزيز| صور وفيديو

سرايا القدس تعلن تسليم عدد من الرهائن الإسرائيليين لديها ضمن صفقة التبادل

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 25-24


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعت فنكوش| هل أصبح إهتمام المواطن بتخفيضات الجمعة البيضاء ظاهرة وهمية؟.. والأنترنت البديل!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا؟

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ