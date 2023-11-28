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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: مصر لديها علاقات بجميع فصائل المقاومة الفلسطينية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدولة المصرية لديها علاقات قوية بجميع فصائل المقاومة الفلسطينية ولدينا وجود تاريخي في غزة، وبالتالي لعبت هذه العلاقات دورًا كبيرًا في التوصل لهدنة حربية بغزة من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والكيان الصهيوني لوقف نزيف الدم.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حجم العدوان الإسرائيلي الأخير ضخم جدا، وهذا أكبر عدد ضحايا في تاريخ الحروب على غزة، وهذه الحرب تكاد تكون دمرت البنية التحتية المجتمعية في غزة، وهذه أول مرة تشهد إسرائيل هجوما مثل ما حدث يوم 7 أكتوبر.

 

وأوضح أن رد فعل إسرائيل كان أعنف من أي مرة قصفت فيها غزة على الإطلاق، والعالم كله الآن أصبح غير موافق على الإغراق الإسرائيلي في الدم وفي القتل، وإسرائيل ارتكبت الكثير من المذابح لكن هذه المرة الأمر مختلف، فقد ألقت 40 ألف طن على غزة، أي أن حصة الفرد 18 كيلو جرام متفجرات.

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