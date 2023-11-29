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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتليتكو مدريد يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالفوز على فينورد بثلاثية

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى فوزا كبيرا على مضيفه فريق فينورد الهولندي 3-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليتأهل لدور ال ١٦ من عمر البطولة.

موعد مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد

وأقيمت مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد فى العاشرة مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة

ويشتعل الصراع بين الروخى بلانكوس والفريق الهولندي على خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر الأوروبى، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة للفريقين مع لاتسيو الوصيف برصيد ١٠ نقاط.

وبتلك النتيجة يتصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ١١ نقاط جمعها من الفوز في ٣ مباريات والتعادل فى اثنين، والحفاظ على سجله خالي من الهزائم، وتسجيل ١٥ هدفًا وتلقي ٦ أهداف.

فيما يتواجد فريق فينورد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في ٣ مباريات وتسجيل ٨ أهداف وتلقي ٨ أهداف.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد مؤخرا فوزًا عريضًا على حساب نظيره سيلتك بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2023-2024.

وكان فريق أتلتيكو مدريد الإسباني حقق فوزاً مستحقاً في مواجهة الذهاب على حساب فينورد الهولندي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد

بثت مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورت 5"حيث أنها الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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